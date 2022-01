Politie beëindigt illegaal pokertoernooi in horecazaak in Ulvenhout

ULVENHOUT - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een illegaal pokertoernooi beëindigt in Ulvenhout. Dat vond plaats in een horecapand aan de Dorpstraat. Er waren vijftien personen aanwezig.

Agenten van het Flexteam van het district de Baronie, dat zich onder meer richt op ondermijning, zagen dat er dinsdag 25 januari rond 21.30 uur veel auto’s geparkeerd werden op de parkeerplaats aan de Mgr. van Hooijdonkstraat. Ook kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen over een horecapand aan de Dorpstraat. Mensen hoorden er het geluid van fiches, en zagen er meerdere keren groepjes mensen naar binnen gaan.

Agenten zagen dinsdagavond meerdere personen naar binnen gaan, en besloten daarom om samen met twee buitengewoon opsporingsambtenaren het pand te betreden.

In het pand troffen de agenten een groep van zo’n vijftien personen aan. Zij waren aan een tafel aan het pokeren. Bij het zien van de agenten sloegen drie aanwezigen op de vlucht. Twee van hen konden achterhaald worden. De opsporingsambtenaren maakten een bestuurlijke rapportage op voor het in gebruik hebben van een horecalokaliteit terwijl deze gesloten had moeten zijn en voor het illegaal gokken. Daarnaast krijgen alle aanwezigen een boete in het kader van de tijdelijke maatregelen Covid-19 in verband de groepsgrootte.