Vrouw overvallen in Van Meterenstraat, politie start zoektocht naar de dader

BREDA - Een vrouw is maandagavond overvallen in een woning in de Van Meterenstraat. De dader had mogelijk een mes bij zich. De politie is een zoektocht gestart naar de dader.

De overval vond rond 20.30 uur plaats. Een vrouw werd in een woning in de Van Meterenstraat in Tuinzigt overvallen. Mogelijk had de dader een mes. De dader kon ontkomen. Wat hij heeft buitgemaakt, is niet bekend. De politie is ter plaatse en is een zoekactie gestart. Het slachtoffer van de overval is niet gewond.

Via een burgernetmelding worden mensen opgeroepen om uit te kijken naar de man. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, een zwarte muts en een donkere jas met een wit Nike logo. De man heeft een Engels accent. Hij wordt gezocht in de omgeving van de Haagdijk. Wie hem ziet, moet 112 bellen. De politie benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen.