Overleden persoon aangetroffen in de Clematisstraat

BREDA - In de Clematisstraat is vanochtend een overleden persoon aangetroffen. De straat is afgezet.

Er is nog niets bekend over de doodsoorzaak of over de identiteit van de gevonden persoon.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en de Clematisstraat is afgezet. Er is een tent geplaatst waar het lichaam is gevonden. De politie doet onderzoek.