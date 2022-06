Man (36) aangehouden die joint zat te roken achter het stuur

BREDA - De politie heeft dinsdag een man aangehouden die zat te blowen achter het stuur. Op het bureau is bloed van de man afgenomen.

Dinsdagmiddag reed een politieagent over de A16 bij Breda in een herkenbare Audi. Bij het passeren van een auto, zag de agent dat de bestuurder een joint aan het roken was. Het bleek om een 36-jarige man uit Rotterdam te gaan. Hij moest voor controle mee naar het politiebureau.

Op het bureau werden tests bij de man afgenomen. Uit de speekseltest bleek inderdaad dat de man onder invloed reed. Van de bloedtest die afgenomen werd, is het resultaat (nog) niet bekend.