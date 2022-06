Vrouw bekneld in auto na aanrijding met vrachtwagen op A27 bij Bavel

BAVEL - Een vrouw is donderdagochtend bekneld geraakt in haar auto nadat zij in botsing kwam met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de A27 bij knooppunt Sint Annabosch. Door het ongeluk ontstond file.

Omstreeks 06.45 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van het ongeval. Ter plaatse bleek het te gaan om een auto en een vrachtwagen die met elkaar in botsing waren gekomen. Hierbij is de auto op z’n kop terecht gekomen.

De vrouwelijke bestuurder raakte daardoor bekneld in haar auto. De brandweer heeft de automobiliste moeten bevrijden. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar letsel is verder niets bekend. De vrachtwagenchauffeur liep geen verwondingen op.

Door het ongeluk ontstond een kilometerslange file.