Bewoners opgeschrikt door schietpartij in Vincent van Goghstraat

BREDA - In de omgeving van de Vincent van Goghstraat heeft maandagavond een schietpartij plaatsgevonden. Uit voorzorg landde er een traumahelikopter, maar gewonden werden niet aangetroffen.

Bij de politie kwamen maandagavond meerdere meldingen binnen van Bredanaars die schoten hadden gehoord in de omgeving van de Vincent van Goghstraat. Agenten gingen daarop ter plaatse.

Op straat troffen agenten een kogelhuls aan, wat bevestigde dat er inderdaad een schietpartij had plaatsgevonden. Uit voorzorg landde er een traumahelikopter. Die kon later weer vertrekken, want de politie trof geen gewonden aan.

Er wordt onderzoek gedaan naar de situatie.