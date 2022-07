Persoon gewond bij brand in flat aan de Epelenberg

BREDA - Er heeft dinsdagochtend een brand gewoed in een flat aan de Epelenberg. Daarbij liep één van de woningen veel schade op. Eén persoon raakte gewond.

Dinsdagochtend woedde er een uitslaande brand in woning op de bovenste verdieping van een flat aan de Epelenberg. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand en kwam met drie voertuigen ter plaatse.

Bij de brand raakte één persoon gewond. Die persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een ander persoon werd in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er werd in eerste instantie een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later afgemeld.

De straat werd door de politie volledig afgezet. Hoe de brand in de woning kon ontstaan, is nog niet duidelijk.