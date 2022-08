Steekincident aan de Riethil in Breda, verdacht is op de vlucht geslagen

BREDA - Bij de daklozenopvang aan de Riethil heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Een verdachte is na de steekpartij weggereden, laat de politie weten.

Er heeft zaterdagavond een steekpartij plaatsgevonden bij de daklozenopvang aan de Riethil. Hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gegaan. Bij het steekincident is één persoon gewond geraakt. Hoe ernstig de verwoningen zijn, is niet bekend gemaakt.

Een verdachte is na de steekpartij op de vlucht geslagen. De politie is een onderzoek gestart.

