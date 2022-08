Forse schade bij ongeval op de Stadionstraat, één persoon gewond

BREDA - Op de Stadionstraat zijn donderdagochtend twee auto’s met elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De schade is groot.

Donderdagochtend rond 08.30 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Stadionstraat in Breda. Twee auto’s zijn daar hard met elkaar in botsing gekomen. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De schade aan beide auto’s is groot. De auto’s moeten worden getakeld met een berger.

Bij het ongeval raakte één persoon gewond. De vrouw is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. De weg is afgesloten.