Auto gaat volledig in vlammen op aan Rietmakerstraat

BREDA - Een auto is woensdagochtend volledig in vlammen op gegaan aan de Rietmakerstraat in Breda. Hoe de brand is ontstaan is (nog) niet duidelijk.

Omstreeks 09.35 uur ontving de brandweer een melding van een autobrand aan de Rietmakerstraat. Ter plaatse konden de brandweerlieden niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk.