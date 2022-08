Werkbus vliegt spontaan in brand aan Thorbeckeplein

BREDA - Aan het Thorbeckeplein in de Heuvel is dinsdagmiddag een bus in brand gevlogen. De brandweer is ter plaatse gekomen om de bus te blussen.

Een werkbus die geparkeerd stond aan het Thorbeckeplein is dinsdag spontaan in brand gevlogen. Mogelijk is de oorzaak van de brand een technisch mankement.

Omstanders die de brand zagen ontstaan probeerden nog om de brand met een brandblusser te blussen. Dat lukte echter niet. Daarvoor was de brand te hevig.

Hulpdiensten werden direct gewaarschuwd. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.