Politiehelikopter cirkelt boven Breda-Noord vanwege vermoedelijke vechtpartij

BREDA - Boven Breda-Noord heeft dinsdagavond een politiehelikopter rondgevlogen. Die werd ingezet naar aanleiding van een vermoedelijke vechtpartij.

De politie is dinsdagavond massaal uitgerukt naar Breda-Noord. In de Rombout Keldermansstraat een de Leeghwaterstraat zou vermoedelijk een vechtpartij zijn geweest. De politie greep met meerdere teams in, en agenten ter plaatse liepen rond met zware vesten. Ook werd de politiehelikopter ingezet boven de wijk.

Wat er precies is voorgevallen, is nog niet bekend gemaakt.