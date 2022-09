Aanrijding met scooter op de Doornboslaan

BREDA - Op de Doornboslaan is vrijdagochtend een scooter aangereden door een auto. Er raakte niemand ernstig gewond en is niet duidelijk wie er schuld is.

De aanrijding vond plaats aan het eind van de ochtend op de kruising van de Doornboslaan met de Ceresstraat. Het is niet duidelijk wie er geen voorrang verleende. De bestuurder van de scooter werd gecontroleerd in de ambulance hierna bracht de politie hem naar huis. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij.