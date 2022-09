Één gewonde bij ongeluk op de A16 bij Breda

BREDA - Twee auto’s zijn vrijdag middag met elkaar in een kop-staartbotsing terechtgekomen op de A16. Één persoon is hierbij gewond geraakt.

Politie kreeg de melding van het ongeluk rond 14:50 binnen. Hoe de kop-staartbotsing is ontstaan is vooralsnog niet bekend. Bij het ongeluk kwamen meerdere ambulances ter plaatsen en er raakte zeker één persoon gewond. Over de ernst van deze persoon zijn verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk is een deel was de weg afgesloten.

.