Politie zet MONOcam en touringcar in tijdens controle: tientallen automobilisten bekeurd

WEST-BRABANT - De politie heeft gisteren tientallen automobilisten bekeurd tijdens een controle vanuit een touringcar op de A16, A17 en A58. Ook is de MONOcam ingezet tijdens de controle. De meeste bestuurders zijn bekeurd, omdat zij een telefoon vasthielden tijdens het autorijden.

“Afleiding is een van de grootste oorzaken waardoor ongevallen in het verkeer ontstaan”, aldus de politie. “In de meeste gevallen is een bestuurder afgeleid door het gebruik van de mobiele telefoon. Het is gevaarlijk voor jezelf en je mede-weggebruikers om tijdens het rijden je smartphone te bedienen.”

Gisteren voerde de politie op meerdere snelwegen controles uit. 75 automobilisten werden op de bon geslingerd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Anderen kregen een boete voor onder andere het niet dragen van de autogordel, het rechts inhalen en het rijden over de vluchtstrook. Bij Steenbergen werd de MONOcam geplaatst. Hierop werden nog eens 24 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden.

Touringcar

Een touringcar met agenten rijdt in 2022 door Brabant en Zeeland om weggebruikers te overtuigen hun smartphone met rust te laten in het verkeer. Als agenten vanuit de bus een overtreding zien, neemt een ander politieteam in een kleinere auto het over en houden zij de overtreder aan. Het doel is om het aantal ongevallen door afleiding in het verkeer te verminderen en onze wegen veiliger te maken.