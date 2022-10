Forse schade bij autobrand aan de Klaverweide

BREDA - Een auto is vannacht uitgebrand op de parkeerplaats bij de flats aan de Klaverweide. Dat gebeurde rond 04.00 uur.

In de nacht van maandag op dinsdag heeft er een brand gewoed in een geparkeerde auto op de parkeerplaats achter een flatgebouw aan de Klaverweide in Doornbos-Linie. Een camper die naast de brandende auto stond geparkeerd, liep ook veel schade op.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.