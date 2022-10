Verwarde man gooit spullen uit raam en sticht brand in Zandberg

BREDA - Een verwarde man heeft dinsdagochtend brand gesticht in de Grazendonkstraat in Zandberg. Politie en brandweer kwamen ter plaatse.

De politie is vanochtend naar Zandberg gegaan voor een opvallende situatie in de Grazendonkstraat. Daar gooide een man allerlei spullen uit het raam, die hij vervolgens in brand stak. Omwonenden zagen dat gebeuren, en waarschuwden de politie.

“Toen wij ter plaatse kwamen, kregen we camerabeelden te zien waarop te zien was welke man de spullen op straat gooide en in brand stak. De man vertoonde verward gedrag. Wij hebben hem aangehouden”, laat een woordvoerder van de politie weten.

Ook de brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De gemeente zal de spullen opruimen.