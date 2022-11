Overleden vrouw aantroffen op Brusselstraat in Breda

BREDA - Op de Brusselstraat in de Hoge Vucht is maandagmiddag een overleden vrouwaangetroffen. Medische inzet mocht niet meer baten. Dat meldt de politie.

Iets na 15.00 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een situatie met spoed in de Brusselstraat in Breda. Een voorbijganger had een vrouw aangetroffen op straat in de Brusselstraat. Onder andere een traumahelikopter kwam met spoed ter plaatse om een aangetroffen persoon te behandelen. De helikopter landde op een grasveldje in de buurt.

De medische hulp mocht echter niet baten. De vrouw is overleden. “Op dit moment is nog niet duidelijk waaraan de persoon is overleden. We doen daarom onderzoek en houden hierbij alle scenario’s open”, laat de politie weten.