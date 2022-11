Bestelbus vliegt in brand aan Uitoord

BREDA - Een bestelbus is vanochtend aan het Uitoord in brand gevlogen. De politie en brandweer kwamen snel ter plaatse.

Aan het uitoord is vanmorgen rond 05:00 uur een bestbelbus in brand gevlogen, de auto stond hier geparkeerd. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de voorzijde van de bus verloren ging.

Buurtbewoners hoorden harde knallen en schrokken wakker. Toen ze buiten keken zagen ze de vlammen bij de bus. Een bewoner wist nog snel zijn auto die dichtbij de bus stond geparkeerd te verzetten.

De politie onderzoekt het een en ander en sluit een mogelijke brandstichting niet uit. De bus zal worden getakeld door een berger.