'Valkenberg is te donker: sfeervollere en veiligere verlichting nodig'

BREDA - Overdag is park Valkenberg een mooie groene entree voor alle bezoekers die via het station de stad in lopen. Maar 's avonds in de sfeer anders. Slechts één van de paden is verlicht, en doordat de lampen naar binnen zijn gericht kun je niet zien wat er op het gras gebeurd. Dat moet anders, vinden VVD en D66. De partijen willen nieuwe belichting in het park die meer sfeer brengt, en Bredanaars een veiliger gevoel geeft.

Wie in het donker vanaf het station de stad in loopt, loopt eerst over de mooi verlichte Willemstraat. Daar is multicolor ledverlichting aangelegd. Mede door deze verlichting heeft deze straat nog de prijs voor beste openbare ruimte project van Nederland gewonnen. Maar in het park is de sfeer anders. De verlichting in het park is in de avonduren beperkt tot één pad, de rest van de wandelpaden en tussenliggende gebieden blijven donker. De verlichting op het pad is bovendien 'naar binnen gericht'. "Dit kan een groot gevoel van onveiligheid veroorzaken, zo blijkt ook regelmatig uit onderzoeken. Logisch ook, als je niet kan zien of er iemand drie meter naast het pad staat", schrijven VVD en D66 aan het college.

De partijen willen dat de verlichting in het park wordt aangepakt, zodat het niet alleen mooier maar ook veiliger is in het park. "De huidige verlichting is uit de tijd, we kunnen veel beter dan dit'."