Burgemeester reageert op vuurwerkgeweld: 'Mogelijk verbod in Breda-Noord'

BREDA - Op Oudjaarsavond is de ME ingezet om in Breda-Noord de rust terug te laten keren. Er vonden diverse vernielingen plaats en de politie werd met vuurwerk bekogeld. "Te gek voor woorden", vindt burgemeester Paul Depla. Daarom wil hij volgend Oud en Nieuw mogelijk een vuurwerkverbod instellen in die wijk.

Een groepje jongeren vernielde op de Wensel Cobergherstraat een mobiele camera. Toen de politie op de melding afging, gooide de groep vuurwerk naar de agenten. De dienders vonden de sfeer zo bedreigend dat zij de ME om hulp vroegen. Ook op het Groenedijkplein werden bushokjes en een mobiele camera vernield. De ruit van een Arrivabus overleefde de jaarwisseling ook niet. De politie hield vier personen aan die zich niet konden legitimeren.

Vuurwerkverbod

Een aantal Twitteraars zijn naar aanleiding van de incidenten het gesprek met burgemeester Paul Depla aan gegaan op het social mediaplatform. Zo vroeg één van hen zich af wat de gemeente eraan gaat doen om dit niet te accepteren. "Zoals aangegeven zal ik met onder andere de politie kijken welke maatregelen we het beste kunnen nemen om dit soort gedrag te voorkomen", aldus Depla op Twitter.

"Daarbij misschien wel naar een verbod van vuurwerk in die buurt. Want het is te gek voor woorden dat handhavers en politie worden bekogeld met zwaar vuurwerk." Volgens de burgemeester is het voor de politie lastig om de daders direct aan te wijzen en op te pakken. "Bij een vuurwerk-verbod lijkt dat makkelijker. Want dan is zo'n groep iedereen met vuurwerk aan te pakken."

@PaulDepla @POL_Akerboom Hoor veel bestuurders krachtige termen gebruiken zoals #onaccaptabel. En tercht!

Toch wordt het ieder jaar weer erger. Ben wel benieuwd wat ze er aan gaan doen om dit niet te accepteren. Alleen maar roepen dat het onacceptabel is onacceptabel! pic.twitter.com/25Dfbx3JOa — Vincent (@v_baartmans) January 1, 2020