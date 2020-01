Klaas Dijkhoff ziet vuurwerkverbod niet zitten, maar denkt er wel 'grondig' over na

BREDA - VVD-fractievoorzitter en Bredanaar Klaas Dijkhoff heeft op zijn Facebook-pagina uitgebreid gereageerd op de discussie rondom het vuurwerkverbod die is losgebarsten. De VVD'er is duidelijk geen voorstander van zo'n verbod, maar is niet 'doof en blind voor de signalen'. Hij wil in ieder geval geen overhaaste beslissingen, en gaat grondig nadenken over de situatie.

VVD'er Klaas Dijkhoff heeft op zijn Facebook-pagina een uitgebreide reactie geplaatst op de druk die op de VVD wordt gelegd om in te stemmen met een vuurwerkverbod. Hij laat daarin weten 'grondig' te gaan nadenken over de situatie. Een overhaaste beslissing neemt hij sowieso niet.

VVD'er Klaas Dijkhoff voelt bijzonder weinig voor een vuurwerkverbod. "Fatsoenlijke vuurwerkliefhebbers ergeren zich ook kapot aan het tuig dat oud & nieuw elk jaar weer verpest, maar dreigen er met een totaalverbod zelf voor gestraft te worden. Terwijl ze niets verkeerd hebben gedaan", schrijft hij in zijn Facebook-bericht. "Ik snap heel goed dat je het gezellig vindt om samen met je vrienden en buren wat vuurwerk af te steken." Bovendien steekt het bij de Bredanaar dat ondanks regelgeving in Nederland, vuurwerk over de grens makkelijk te koop blijft. "Ik snap waarom mensen zich afvragen waarom politici hun brave in Nederland gekochte sierpotten willen verbieden terwijl net over de grens veel zwaarder spul gewoon in de winkels ligt. Het is voor mij 15 minuten rijden, dan ben je in België."

Discussie

Toch is de Bredanaar ook niet ongevoelig voor de roep om het vuurwerkverbod, vooral nu de jaarwisseling weer gevuld was met schandalige incidenten waarbij hulpverleners werden bekogeld en opnieuw veel mensen gewond raakten. "Ik snap heel goed dat je er klaar mee bent als je je zelf niet meer veilig voelt in je eigen buurt, als je bezorgd bent over je kinderen, je huisdieren, je spullen." Volgens Dijkhoff is de VVD druk in discussie over het onderwerp, en worden alle standpunten tegen het licht gehouden. "En nadat we alles hebben afgewogen, nemen we de beslissingen die wij noodzakelijk vinden. Niet eerder. Dat zal nu niet anders zijn."