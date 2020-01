College geeft duidelijkheid over de boom: 'Kerstboom op de Grote Markt kostte 31.800 euro'

BREDA - De kerstboom die tijdens Betoverend Breda op de Grote Markt stond, kostte 31.800 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten als antwoord op vragen van de lokale politiek. In de brief laat het college bovendien weten vertrouwen te hebben in de verdere ontwikkeling van het winterevenement.

Hoeveel kost de kerstboom die tijdens Betoverend Breda op de Grote Markt staat? Dat is de vraag die de VVD, SP en Breda '97 begin december aan het college van burgemeester en wethouders stelden, nadat zij in BNdeStem lazen dat bronnen binnen de organisatie bevestigden dat de boom zo'n 100.000 euro ging kosten. Een bedrag waar de lokale politici 'van schrokken'. Antwoord bleef lange tijd uit. Tot vandaag. Het college heeft vandaag de vraag alsnog beantwoord: de kerstboom op de Grote Markt dit jaar kostte 31.800 euro, schrijft het college in de brief.

Het bedrag is met goedkeuring van Breda Marketing gecommuniceerd. Als Breda Marketing er geen goedkeuring voor had gegeven, had de college er ook geen duidelijkheid over kunnen geven aan de politieke partijen. Dat komt doordat organisatoren van evenementen het recht hebben dergelijke informatie geheim te houden.

Potentie

Over de toekomst van Betoverend Breda is de gemeente positief. Volgens het college zit er zeker potentie in een winterevenement in Breda. "Het evenement brengt levendigheid en dynamiek in de binnenstad in een periode die evenementenluw is. Daarnaast is het mooie promotie voor de stad en zorgt het voor economische spin-off. Naar aanleiding van gesprekken met de organisator, waarin de ambitie uit te groeien tot een groots winterevenement is toegelicht, is er vertrouwen dat de organisator het evenement volgend jaar naar een hoger plan tilt. Het uitgangspunt van de subsidie is dan ook om continuïteit te bieden en Betoverend Breda de kans te geven verder uit te groeien."