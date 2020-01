Teleurstelling bij wijkraad: dit jaar nog een rotonde op de Heerbaan

BREDA - Er komt dit jaar nog een rotonde op de Heerbaan ter hoogte van de Heusdenhoutsestraat. Dat heeft wethouder Boaz Adank tot teleurstelling van de wijkraad en de werkgroep verkeer Heusdenhout laten weten. De Wijkraad en de Werkgroep hadden liever gezien dat de werkzaamheden zouden worden uitgesteld, zodat er een totaalvisie kon worden ontwikkeld voor de Heerbaan.

De ontwikkeling van de Heerbaan houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Zo werd drie jaar geleden nog de leus 'Heerbaan is geen Racebaan' in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de vele hardrijders op de weg. Maar het probleem zit dieper dan alleen hardrijders. De weg snijdt het hart van de wijk namelijk in tweeën. "De heerbaan wordt door de gemeente een ontsluitingsweg genoemd. Maar wat er rijdt, is doorgaand verkeer. De Heerbaan is nu een soort weg die aan de rand van een wijk hoort. Niet dwars er doorheen", sprak voorzitter van de werkgroep Lein Labruijère tijdens de burgersessie over het onderwerp. Hij ziet liever dat de gehele weg op zo'n manier wordt aangepakt dat de leefbaarheid van de wijk wordt vergroot. Bijvoorbeeld met een 30 km per uur zone.

Ontwikkelingen

De wijkraad en de werkgroep wijzen als reden voor uitstel van de plannen onder andere naar de grote ontwikkelingen die eraan zitten te komen in de wijk. Zo komen er zo'n 800 wooneenheden op de plek van het Amrâth Hotel Brabant (dat wordt Breda City Campus) en zo'n 250 woningen op de plek van de ABN Amro. Volgens wethouder Adank hebben die plannen echter geen effect op het al vastgestelde definitieve ontwerp van de rotonde tegenover de Heusdenhoutsestraat. "De Heerbaan heeft 9000 tot 12.000 verkeersbewegingen per etmaal, en zou er zo'n 16.000 moeten kunnen hebben. Een te grote groei van het aantal verkeersbewegingen verwachten wij niet."

Een reden om het al vastgestelde en definitieve ontwerp van de rotonde van tafel te vegen, is er voor de wethouder dus niet. Bovendien is er haast bij geboden, omdat de gemeente subsidie krijgt vanuit de provincie voor het project. En om daar recht op te hebben, moeten de werkzaamheden dit jaar nog worden afgerond. De rotonde zal er dus dit jaar zeker nog komen. "Op het kruispunt van de Heerbaan tegenover het winkelcentrum komt veel verkeer samen. Een oplossing is dus nodig. Uit onze ervaring weten we dat een rotonde een goede manier is om het verkeer te regelen. Bovendien brengt een rotonde de snelheid op de weg naar beneden, zonder de afwikkeling van het verkeer te belemmeren", aldus Adank.