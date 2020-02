Wethouder tekent overeenkomst die glasvezel in heel Breda mogelijk maakt

BREDA - Heel Breda voorzien van glasvezel. Dat is de bedoeling van de overeenkomst die vandaag door gemeente Breda en KPN NetwerkNL werd ondertekend. In het derde kwartaal van 2020 zal het eerste deel van de huishoudens in Breda-Oost aangesloten zijn op het netwerk.

Daan Quaars, wethouder digitalisering van Breda en Anja de Vos-Biemans, Regiodirecteur Zuid van KPN, zetten vandaag hun handtekening onder de overeenkomst die glasvezel in heel Breda mogelijk maakt. Het gaat om zogenoemde fiber to the home aansluitingen: van de wijkcentrale tot aan de meterkast van de Bredanaar. Glasvezel levert de beste kwaliteit netwerk en is de meest stabiele technologie. Het gebruikt lichtsignalen in plaats van stroomsignalen. Daardoor is glasvezel bijvoorbeeld minder gevoelig voor blikseminslag en verliest het signaal onderweg minder tot geen snelheid. Bovendien verbruikt het glasvezelnetwerk minder stroom.

"Ons datagebruik neemt enorm toe. We hebben steeds slimmere apparaten in huis, we gamen, we gebruiken vitual reality, doen 24/7 zaken over de hele wereld", laat Quaars weten. "Met deze samenwerkingsovereenkomst is het de bedoeling dat iedereen straks profiteert van razendsnel internet."

Tekst gaat verder onder de foto.



Glasvezel in Breda

In Bavel zijn is de aanleg van glasvezel begin 2020 afgerond. Momenteel wordt gewerkt in Breda-Oost. In het derde kwartaal van 2020 zal een eerste deel van de huishoudens in Breda Oost aangesloten zijn op het netwerk. Daarna is het de bedoeling dat de komende jaren in Breda de andere wijken volgen. "We leggen het netwerk wijk voor wijk, straat voor straat aan. We starten met een plan om het aansluitpunt van de woning en de beste aanlegroute te bepalen. Dan volgen de graafwerkzaamheden waarbij de glasvezelkabel meter voor meter in de grond verdwijnt. Dat kondigen we natuurlijk van tevoren aan. Als laatste brengen we de kabel de woning binnen, en monteren we het aansluitpunt," aldus Anja De Vos-Biemans.



Als het glasvezelnetwerk er eenmaal ligt, staat het open voor de diensten van diverse contentaanbieders. Uiteindelijk zal KPN NetwerkNL overal zijn kopernetwerk vervangen door glasvezel.