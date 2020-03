Messen worden steeds normaler voor jongeren: 'Neem maatregelen op scholen'

BREDA - Een mes bij je dragen. Dat is natuurlijk niet normaal, maar het lijkt erop dat steeds meer jongeren daar anders over denken. Vorige week nog sloegen zo'n dertig scholen in de randstad alarm omdat ze het wapenbezit onder scholieren enorm zien groeien. Burgemeester Aboutaleb nam daarop onmiddellijk maatregelen. En als het aan de Bredase VVD ligt, gaat ook de gemeente Breda aanzetten op maatregelen zoals extra kluisjescontroles.

Het stijgende messenbezit onder jongeren was afgelopen week uitgebreid in het nieuws. Zo riepen verschillende burgemeesters de politiek op om een messenverbod in te stellen voor jongeren. En de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakte bekend niet te wachten op de landelijke politiek en zelf met maatregelen te komen. De ouders van jongeren die straks voor de tweede keer met een steekwapen worden betrapt, kunnen dan een dwangsom van 2.500 euro verwachten.

De Bredase VVD maakt zich zorgen over het messenbezit van jongeren in Breda. Onder andere omdat er al eerder heftige steekincidenten zijn geweest in de stad. "Wij snappen dan dat burgemeesters en andere politici proberen om met nieuwe wetgeving en mogelijkheden het tij te keren. Wij zijn om deze redenen dan ook benieuwd hoe het college van Breda zich inspant bij deze kwestie." Zo vraag de partij zich af er ook signalen zijn gekomen vanuit Bredase scholen over toenemend messenbezit. Ook wil de partij weten wat de gemeente, scholen en andere relevante organisaties op dit moment al aan preventie doen en of het college bereid is om met scholen en andere relevante organisaties in gesprek te gaan om aanvullende maatregelen te nemen, zoals extra kluisjescontroles op Bredase scholen.