D66 pleit voor milieustraat 'light' om drukte en dumpingen te voorkomen

BREDA - Het is topdrukte bij de Bredase milieustraat. En dat is niet verwonderlijk, aangezien iedereen thuis moet blijven en dus flink is begonnen aan de grote schoonmaak. D66 pleit daarom voor verruiming van de openingstijden, om drukte én dumpingen van afval tegen te gaan. De partij oppert en light-versie van de milieustraat. Dan zouden milieustations op bepaalde tijden alleen open gaan voor het afleveren van snoeihout en puin.

De coronacrisis zorgt voor topdrukte bij de milieustraten in Breda. Maar opschalen is niet mogen, stelt de gemeente. Vanwege ziekteverzuim kan de gemeente geen extra inzet realiseren bij het ophalen van grofvuil en bij de milieustraten.

De D66 denkt graag mee over een oplossing. Want die is nodig, stelt de partij. De grote lange wachttijden bij de milieustraat zijn niet wenselijk omdat het dumpingen stimuleert. "Wij begrijpen dat op een milieustraat voldoende (gekwalificeerd) personeel aanwezig moet zijn, omdat er bijvoorbeeld asbest en chemisch afval gebracht kan worden, maar wellicht dat een light-versie, voor bijvoorbeeld alleen snoeihout, elektrische apparaten, grofvuil en puin wel te realiseren is", stelt de partij voor. "Mogelijk dat dat ook voor een deel met personeel van andere afdelingen (of andere manieren?) kan worden ingevuld en wellicht is het dan ook wel mogelijk om tijdelijk op een andere manier met de beschikbare arbeidscapaciteit om te gaan zodat we de afvalverwerkingscapaciteit kunnen verhogen."

De partij hoopt op korte termijn antwoord te krijgen van het college. Met de paasdagen én nog veel mooi weer in aantocht is de kans dat Bredanaars blijven klussen en hun afval willen wegbrengen immers groot.