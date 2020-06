Bredase CDA, GroenLinks en SP willen meer inzicht in vooruitgang woningbouw

BREDA - De Bredase fracties van CDA, GroenLinks en SP willen meer inzicht in de vooruitgang van de woningbouw in Breda. Daarom slaan zij hun handen ineen en dienen zij gezamenlijk een motie in.

De partijen roepen het college op om een monitor in het leven te roepen die Bredanaars meer inzicht geeft in het aantal woningen dat gebouwd wordt en gebouwd gaat worden. “We zien dat er gebouwd wordt, maar het is lastig een integraal beeld te vormen van wat er precies gebouwd wordt en hoe de verdere planningen eruit zien. Een monitor houdt ons allen scherp", aldus Raadslid van CDA, Marc van Oosterbosch.



In het bestuursakkoord Lef en Liefde staat dat Breda in deze raadsperiode 6000 woningen wil bouwen of gepland wil hebben. CDA, GroenLinks en SP maken zich 'ernstige zorgen' of het college dat wel gaat redden. “We zien dat het aantal sociale woningen dat gebouwd wordt erg laag is, slechts 80 woningen in 2019. Er zijn er meer gesloopt dan bijgebouwd. Zo wordt een opgave van 1200 woningen schier onmogelijk" zegt burgerraadslid Michel Verschuren (SP).



De drie partijen willen dat de raad beter kan sturen op het aantal te bouwen woningen. Zij willen met name inzicht krijgen in welk type woningen gebouwd wordt. "De gemeente blijkt vooral achter te lopen op sociale huurwoningen (1200) en middeldure woningen (1800)", aldus Thom Dijkstra, raadslid van GroenLinks Breda.