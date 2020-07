Breda vraagt het Rijk 10 miljoen voor bouw 600 woningen bij Crossmarkt

BREDA - Gemeente Breda heeft 10 miljoen euro gevraagd aan het Rijk voor de bouw van de eerste zeshonderd woningen bij Crossmark. "We willen versneld betaalbare woningen laten bouwen in het Havenkwartier om het woningtekortte verminderen en de economie een impuls te geven."

Breda wil snel eerste zeshonderd woningen in CrossMark bouwen. Om dit te bekostigen vraagt Breda het Rijk een bijdrage van 10 miljoen euro en wil de stad zelf ook 10 miljoen euro op tafel leggen.“We willen versneld betaalbare woningen laten bouwen in het Havenkwartier om het woningtekort te verminderen en de economie een impuls te geven. Dat past perfect in de ambitie uit ons bestuursakkoord Lef en Liefde om tot en met 2022 6.000 woningen te realiseren, waarvan 3.000 inde Bredase spoorzone”, zegt wethouder Paul de Beer.

De afgelopen jaren is onder andere een nieuw station gebouwd en het terrein van de voormalige bierbrouwerij Drie Hoefijzers omgevormd tot woonwijk. De bouw van de woningen en supermarkt naast het stations is inmiddels ook gestart. Ook zijn forse investeringen gedaan in de buiten ruimte in het gebied.

Kwaliteit

De focus van de ontwikkelingen verschuift de komende jaren naar het Havenkwartier. De gemeente wil dit voormalige industrieterrein omvormen tot een plek waar wonen, werken, creatief ondernemerschap, cultuur, horeca en voorzieningen samenkomen. De realisatie van woningbouwlocatie ‘De Strip’ als eerste deel van het Havenkwartier binnen de gebiedsontwikkeling van de Bredase spoorzone CrossMark betekent het toevoegen van een nieuw‘ hoogstedelijk’ woonmilieu op loopafstand van het internationale knooppunt van het Bredasestation.