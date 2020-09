VVD: 'Gebrek aan parkeerplaatsen bij nieuwbouw zorgt voor grote problemen'

BREDA - Er is veel behoefte aan nieuwe woningen in Breda, maar dan wel mét parkeerplaats. Dat stelt VVD-raadslid Eddie Förster. Bij veel nieuwbouwprojecten en herinrichtingen wordt er ingezet op een groenere omgeving met minder parkeerplaatsen. Het idee daarachter is dat steeds meer plekken in Breda autoluw worden, en steeds meer bewoners geen auto hebben. Maar het raadslid stelt hardop de vraag: ''Waar is die hele grote groep Bredanaars zonder auto die er de komende jaren ook geen hoeft?'' Hij pleit voor meer aandacht voor parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten en herinrichtingen.

Het gebrek aan parkeerplaatsen in nieuwbouwprojecten is voor Förster een doorn in het oog. Dat er weinig parkeerplaatsen worden aangelegd bij een nieuwe wijk gebeurde eerder al bij de nieuwe woningen rondom het station. De inwoners zouden immers wel met het OV gaan of met de fiets. Maar niets bleek minder waar, stelt het raadslid. Bewoners bleken toch behoefte te hebben aan één of twee parkeerplaatsen voor de deur, en bewoners gingen massaal in de Belcrum parkeren.

Eenzelfde situatie lijkt zich voor te gaan doen in Tuinzigt, stelt Förster. Want het college geeft aan dat bij de ontwikkeling van het Nibbit-terrein de auto ook nagenoeg niet meer welkom is. Förster: "De vraag is of daar nu mensen gaan wonen zonder auto of dat ze straks net als in de Belcrum een alternatief gaan zoeken en dus de auto gaan parkeren in Tuinzigt. Wij verwachten het laatste en daarmee creëren we nu de parkeerproblemen van de toekomst."

Herinrichtingen

Het probleem doet zich volgens de VVD niet alleen voor bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herinrichtingen. Daar is de Baronielaan een goed voorbeeld van. "Consequent verdwijnen er parkeerplaatsen als een weg of plein een herinrichting krijgt. Niet omdat er geen vraag is naar parkeerplaatsen, maar omdat het altijd maar 'groener' moet." De VVD stelt niet tegen het groener maken van de stad te zijn, maar vindt dat het niet ten koste mag gaan van parkeerplaatsen. Wat de VVD betreft moet het beleid anders. De fractie zal met een bespreeknotitie komen in de gemeenteraad. ''Wat ons betreft verdwijnt er geen enkele parkeerplaats meer op plekken waar de parkeerdruk hoog is. Verder gaan wij nog nadrukkelijker aandacht vragen om bij nieuwe woningen voldoende parkeerplaatsen te realiseren, zodat de parkeerdruk op andere plekken niet wordt verhoogd.''