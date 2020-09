PvdD maakt Steenakker schoner tijdens World Cleanup Day

BREDA - Actieve leden van de Partij voor de Dieren gaan 19 september de Bredase leefomgeving een stukje schoner maken. Gewapend met een grijpstok en een vuilniszak vertrekken zij vanaf de Steenakker. Met deze actie wil de partij bewustwording over zwerfafval creëren bij buurtbewoners en bedrijven.

Eén van de mensen die op 19 september gaat meehelpen is Ludo Maas, lid van de Bredase werkgroep en daarnaast fractieondersteuner van Partij voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta. "Als er statiegeld had gezeten op alle blikjes die ik tijdens opschoonacties heb opgeraapt, was ik inmiddels een rijk man geweest. Helaas is dat in Nederland nog niet ingevoerd. Zonder gekkigheid, aan cleanups meedoen biedt een heel ander soort rijkdom. Samen steken we de armen uit de mouwen, werken we aan een goed doel, waarvan de resultaten onmiddellijk zichtbaar zijn. Het verbindt ons met elkaar en met onze mooie stad. De mensen die we tegenkomen reageren vrijwel altijd nieuwsgierig en enthousiast. Soms sluiten ze zich zelfs bij de opruimgroep aan. We hebben immers genoeg vuilniszakken en grijpers mee. Aan het eind puffen we gezellig samen uit."

Ook aanwezig is Cynthia Pallandt, fractievoorzitter bij Partij voor de Dieren Brabantse Delta. Zij vindt het belangrijk dat politici met eigen ogen zien wat de gevolgen van hun beleid zijn. "Recentelijk werd in Breda het initiatief genomen om eerst zwerfafval op te ruimen voordat er gemaaid wordt, zodat afval niet nog verder versnipperd raakt. In de praktijk zie ik dat vaak mis gaan, en vind ik in het korte gras kleine stukjes blik en piepschuim terug. Dit komt doordat het opruimen door vrijwilligers wordt gedaan die ad hoc beschikbaar moeten zijn. Hier valt voor de gemeente nog veel te verbeteren."

Ook mensen die geen (actief) lid zijn van de Partij voor de Dieren zijn van harte welkom om deel te nemen. De groep verzamelt op zaterdag 19 september om 11.00 uur op het Huifakkerpad, tegenover de Praxis. Mee doen? Mail dan naar breda@partijvoordedieren.nl. "Samen werken we aan een schoon en groen Breda!"