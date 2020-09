Hoofdbestuur 50Plus draagt nieuwe lijsttrekker voor

BREDA - Liane den Haan, nu nog voorzitter van ouderenbond ANBO, wordt door het hoofdbestuur van 50plus voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker bij de komende verkiezingen. In dit kader bezoekt zij, voorafgaande aan de ledenvergadering op 3 oktober, diverse steden waar 50plus actief is. Op woensdag 23 september komt zij naar Breda.

''Ongetwijfeld zal zij zich aan de leden willen voorstellen en kennis willen maken met hen'', aldus raadslid van 50 plus Peter van Lier. ''Ze zal vooral de fractieleden willen overtuigen dat zij de juiste persoon is om als lijsttrekker 50plus verder te laten groeien.'' Voor een ontmoeting met de 50plus fractie is ze op 23 september in Breda. Den haan zal dan om 14.00 uur op het Stadserf 1 worden verwelkomt door Peter van Lier.

Detail: Liane den Haan is nog geen jaar lid van 50plus en voldoet daarom niet aan de voorwaarde om voor een functie als lijsttrekker in aanmerking te komen. Het hoofdbestuur heeft haar echter dispensatie verleend.