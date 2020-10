Afvalverwerking gaat Bredanaars meer kosten, grofvuil straks niet meer gratis opgehaald

BREDA - Bredanaars gaan komend jaar meer betalen aan afvalstoffenheffing. De kosten voor een meerpersoonshuishouden stijgt met zo’n 9 procent. Ook zal de inzameling van grofvuil niet langer gratis zijn.

Tijdens de presentatie van de begroting werd een plan gepresenteerd voor verschillende aanpassing in de afvalverzameling in de stad. Zo zal de inzameling van grofvuil straks niet meer gratis zijn, gaan er veranderingen plaatsvinden in de inzameling bij hoogbouw en gaat de afvalverwerking meer kosten.

“De oplossing die er nu ligt hebben we heel goed met elkaar besproken”, laat wethouder Daan Quaars weten. “De invulling van die oplossing is best zwaar, maar we ontkomen er niet aan.” Het afgelopen jaar is de stortbelasting vanuit het Rijk immens gestegen en dat zijn toch kosten die de gemeente moeten opvangen. Ook is de afgelopen jaren gebleken dat de inkomsten rondom afval minder zijn geworden. “Prijzen van stromen die wij inzamelen leveren niet meer zoveel op als dat ze deden. Dat ligt aan vraag en aanbod”, legt de wethouder uit. “Zowel aan de uitgaven- als ingavenkant gaat het nu niet goed. Daarom zoeken we manieren om dit op te lossen.”

Afvalstofheffing

Eén van die manieren is het verhogen van afvalkosten. “Het tarief wordt dit jaar verhoogd met 9 procent”, aldus Qaars. “Deze 9 procent komt bovenop de bestaande 2 procent. Maar deze 9 procent is een eenmalige verhoging”, legt hij uit. “Die geldt alleen dit jaar, volgend jaar ligt dit gewoon weer op 2 procent. Met deze verhoging kunnen we in twee jaar groeien naar een afvalservice in een gesloten box. Dan hebben we geen structureel tekort meer van 2,5 miljoen euro, maar gaan we weer in de plus.”

Grofvuil

Ook ligt er het plan om het grofvuil niet langer meer gratis op te halen. “Dit heeft twee redenen”, vertelt de wethouder. “Wanneer we kosten gaan rekenen voor het ophalen van grofvuil levert ons dat ten eerste natuurlijk geld op. We willen 25 euro gaan rekenen per keer dat we langskomen. Dat bedrag ligt nog steeds lager dan het geld wat wijzelf kwijt zijn voor het inzamelen. Dat bedrag ligt namelijk gemiddeld rond de 36 euro.” Maar er is ook een tweede reden. “Wanneer wij langskomen dan gooien we al het grofvuil in één auto. Dan krijg je restafval en dat is nou juist heel duur.” Wanneer de plannen doorgaan zal er extra gehandhaafd gaan worden. “We gaan structureel handhaven op bijplaatsingen. Er komen twee mensen bij die dat gaan doen.”

Hoogbouw

Ook voor de hoogbouw lijken er dingen te gaan veranderen wat betreft afvalinzameling. “We merkten dat hoogbouw ongelooflijk interessant is als het om restafval gaat”, laat Quaars weten. “Hoogbouw is namelijk een plek waar slecht gescheiden wordt. We willen daar dus een impuls aan gaan geven.” Dit wil de wethouder onder andere doen door middel van extra aandacht en handhaving. “We zijn de afgelopen maanden druk geweest met het zoeken naar een inhoudelijke, duurzame oplossing voor de afvalinzameling bij hoogbouw, maar dat is nog niet helemaal uitgewerkt”, aldus de wethouder.