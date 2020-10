CDA: ‘Neem maatregelen tegen de overlast bij station Prinsenbeek’

PRINSENBEEK - De gemeente moet stappen gaan zetten om het veiligheidsgevoel bij station Prinsenbeek te verbeteren. Dat stelt het CDA. Ook moet er iets gedaan worden tegen de overlast rondom het station.

Momenteel wordt er door inwoners van Haagse Beemden en Prinsenbeek veel overlast ondervonden van vernielingen, vandalisme en vervuiling op en rond het station Breda-Prinsenbeek. “Diverse meldingen van bezorgde burgers zijn inmiddels bij de fractie van het CDA binnengekomen”, aldus de partij.

CDA Breda vraagt zich af in hoeverre de gemeente op de hoogte is van deze problemen. De partij zou graag willen weten of er meldingen binnen zijn gekomen en hoeveel dit er zijn. Verder wil het CDA weten of er al acties ondernomen zijn en of deze resultaat hebben opgeleverd. “Veel mensen voelen zich niet veilig rondom het station”, aldus Marc van Oosterbosch, CDA Breda. “Wij willen weten wat het college gaat doen dit gevoel te verbeteren.”