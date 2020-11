Uber komt naar Breda, SP geen fan: ‘Zeer dubieuze werkwijze’

BREDA - Vanaf vandaag is chauffeursservice Uber actief in Breda. ‘’Dit zal de taximarkt in Breda flink opschudden’’, zo zegt Dirk Uijl, raadslid van SP Breda. De partij maakt zich door deze ontwikkeling zorgen over de taxibranche in Breda.

De taximarkt wordt tijdens de coronacrisis, net als veel andere markten, flink geraakt. ‘’En dan is het ook nog eens een markt waar al flink werd ingegrepen met de komst van een keurmerk’’, aldus Uijl. Het raadslid laat merken geen fan van Uber te zijn. ‘’Uber heeft een zeer dubieuze werkwijze. Zo heeft vakbond FNV een proces tegen Uber aangespannen vanwege het overtreden van de taxi-cao, zijn er in het verleden forse problemen geweest met het gedeeld gebruik van chauffeursaccounts en zijn er ongelukken veroorzaakt door oververmoeide rijders.’’

Keurmerk, opstapplaatsen en verkeersveiligheid

Met de komst van Uber worden ook Bredanaars geconfronteerd met de organisatie die de SP ‘twijfelachtig’ noemt. En dus blijft Uijl achter met de nodige vragen. Zo wil de partij onder andere weten of het college contact gehad heeft met Uber en wat er uit dit gesprek bleek. Ook niet onbelangrijk: Na het vele gesteggel over het keurmerk vindt de SP dat ook deze chauffeurs hieraan moeten voldoen.

Daarnaast wil de partij weten of het ‘speelveld’ voor taxiondernemers gelijk blijft en of er toezicht wordt gehouden zodat de Ubers niet op de Bredase opstapplaatsen gaan staan. SP maakt zich verder zorgen om de verkeersveiligheid na eerdere ongevallen en wil dus ook weten of er gegarandeerd kan worden dat de veiligheid niet achteruit gaat. ‘’Ik wil graag weten of en hoe het college over deze vraagstukken heeft nagedacht’’, besluit Uijl.