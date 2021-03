Breda presenteert forse bouwambitie: 26.000 nieuwe woningen in 2040

BREDA - Breda heeft forse ambities om het aantal woningen in de stad te laten groeien. Zesduizend nieuwe woningen in vier jaar tijd is de bekende ambitie die het college heeft voor de huidige periode. Maar daar gaat het niet bij blijven, als het aan wethouder Paul de Beer ligt. Hij wil het tempo vasthouden tot 2040. Dat betekent dat er jaarlijks 1500 woningen bij moeten komen in Breda, waar in 2040 moet leiden tot maar liefst 26.000 extra woningen. Dat staat vastgelegd in de nieuwe concept omgevingsvisie.

De gemeente Breda maakt, net als het Rijk, de provincies en alle gemeenten in Nederland een omgevingsvisie. Die ‘Omgevingsvisie Breda 2040’ gaat over alle onderwerpen van de leefomgeving: Ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, cultureel erfgoed en gezondheid. “In Breda staan we voor urgente maatschappelijke opgaven”, legt wethouder De Beer uit. “Grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Breda flink veranderen. Deze opgaven zijn niet meer op zichzelf staand op te lossen, maar grijpen in elkaar. Met de Omgevingsvisie Breda 2040 zoeken we een perspectief om de grote opgaven aan te pakken, om samen onze stad, dorpen en regio mooier en sterker te maken”.

Woningen

De krapte op de woningmarkt in Breda is één van de onderwerpen die een belangrijke plek heeft in de visie. “Breda moet een aantrekkelijke plek zijn om je te vestigen. De huidige krapte jaagt mensen de stad uit. Daarom willen we de bouwambitie omhoog schroeven”, legt wethouder De Beer uit. Als het aan de gemeente Breda ligt zal Breda tot 2040 ieder jaar 1500 nieuwe woningen opleveren. In totaal gaat het dan om ruim 25.000 woningen. “Dat is fors, dat zien we zelf natuurlijk ook. En we willen dan ook benadrukken dat we niet zomaar tegen ieder project ja zeggen. We kijken kritisch naar waar de stad behoefte aan heeft”, aldus De Beer.

Locaties

De nieuwe omgevingsvisie geeft een helder beeld van waar die woningen ongeveer zouden moeten komen. Tien procent komt als uitbreiding bij de dorpen Bavel, Teteringen en Prinsenbeek. Tien procent winst is de behalen binnen de huidige woningvoorraad. Maar het grootste deel is gericht op zogenaamde ‘vertreklocaties’, zodat er geen groene zones in de stad worden opgeofferd. “We hebben in Breda veel oude bedrijventerreinen. Van die zogenaamde vertreklocaties willen we woonlocaties maken. CSM en ook het voormalige Nibbit-terrein (Blossem) zijn een goed voorbeeld.” En het is ook precies het soort bouw dat gepland staat bij Blossem Breda dat volgens de wethouder de toekomst heeft.

Nieuwbouwprojecten als Blossem Breda hebben een hoge woningdichtheid met veel woningen per hectare, bieden ruimte aan een parkachtige omgeving én komen niet boven de 40 meter uit. Dat past volgens wethouder De Beer goed binnen de toekomst van Breda. “Dergelijke plannen zijn interessant voor de stad omdat ze door de hoge dichtheid substantieel bijdragen aan onze woningopgave, en tegelijkertijd ook aansluiten bij onze groene ambities.”

Bij de nieuwbouw wordt dus expliciet níet gemikt op traditionele wijken met eengezinswoningen. “Ik begrijp dat er Bredanaars zijn die behoefte hebben aan zo’n woning. Maar die woningen hebben we als stad genoeg. Het probleem zit hem in de mismatch tussen de inwoners en hun woning. Er worden teveel eengezinswoningen bewoond door één persoon. Met projecten met een hogere dichtheid en een stedelijker karakter blijven we als stad interessant en voegen we woningen toe waar veel behoefte aan is.”

Wie meer wil weten over de omgevingsvisie kan er meer over lezen op www.breda.nl/omgevingsvisie. Het ontwikkeling van de omgevingsvisie werd gestart in 2019. De huidige visie is een concept, en zal rond de zomer definitief worden gemaakt.