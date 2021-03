Faissal Boulakjar is de nummer 16 van D66: ‘Het is spannend tot het laatste moment’

BREDA - Wie deze dagen naar de stembus gaat, kan kiezen uit 15 Bredase kandidaten. Eén van hen is Faissal Boulakjar van D66. Hij staat op plek zestien op de lijst, en dat is ook ongeveer hoeveel D66 momenteel heeft in de peilingen. Voor Boulakjar zijn het dus spannende dagen. Als hij verkozen wordt, dan wil hij zich in de Tweede Kamer hard gaan maken voor meer betaalbare woningen. Net zoals hij als raadslid de afgelopen jaren ook in Breda heeft gedaan.

Faissal, kun je kort uitleggen waarom D66 jouw partij is?

“D66 is een partij is voor alle Nederlanders. Ongeacht bijvoorbeeld geloof, geaardheid, gender of achtergrond. Ik ben lid geworden van D66 toen populisme echt een gezicht kreeg. Het was de tijd dat Geert Wilders verschrikkelijke uitspraken deed. Ik zag hoe Alexander Pechtold zich daar luid en duidelijk tegen verzette. Sigrid Kaag doet dat nu met dezelfde kracht en overtuiging. Bij D66 gaat het niet om waar je vandaan komt, maar waar je naartoe wilt. Daarbij staan gelijke kansen en het beste onderwijs voorop. Dat spreekt heel erg mij aan.”

Je zit in de gemeenteraad van Breda. Wat motiveert je om voor de landelijke politiek te gaan?

“Met veel plezier en trots zit ik in de Bredase gemeenteraad. In 2014 werd ik met voorkeursstemmen verkozen. Een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Je staat met een been in de samenleving, en met het andere in de politiek. Ik heb mij de afgelopen jaren met veel onderwerpen bezig gehouden: onderwijs, veiligheid, wonen. Het bestrijden van ongelijkheid stond voor mij centraal. Sommige thema’s hebben een landelijke oplossing nodig. Daarom wil ik de dingen die ik in Breda heb bereikt en geleerd meenemen naar Den Haag. Zo hoop ik nog meer voor elkaar te krijgen.”

Hoe beleef je deze campagneperiode, waarin grote campagnebijeenkomsten niet mogelijk zijn?

“Deze campagne is inderdaad anders dan andere campagnes. We moeten afstand houden terwijl de behoefte aan contact groot is. De afgelopen jaren was ik tijdens verschillende verkiezingen campagneleider van het D66-team in Breda. De meeste energie haal je dan echt uit de een-op-een gesprekken met mensen. Op straat, bij de deur of tijdens een bijeenkomst. Dat gaat nu niet, maar gelukkig kan ook veel digitaal. Als kandidaat-Kamerlid heb ik heel wat debatten gevoerd via Zoom of Teams. Het bijzondere daaraan is dat je zo ook ineens mensen uit heel andere delen van het land spreekt. Maar de persoonlijke ontmoetingen in de stad mis ik absoluut”

Je staat op plek 16 op de lijst. Dat is ook ongeveer hoeveel zetels D66 nu heeft in de peilingen. Maakt dat deze dagen voor jou extra spannend?

“D66 staat er goed voor. We zijn de enige partij die groeit in de peilingen. We hebben nog nooit zoveel leden gehad. En we hebben met Sigrid Kaag de enige lijsttrekker die Mark Rutte kan inhalen. Kortom: ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed resultaat gaan neerzetten. Maar spannend is het tot het laatste moment. Daarom roep ik iedereen op vooral te gaan stemmen. Je stem uitbrengen doet ertoe. Deze verkiezingen gaan over hoe we uit de crisis komen, hoe we gelijke kansen in het onderwijs bevorderen en over een harde aanpak van de klimaatcrisis. Kortom: over onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. “

Wat kunnen mensen van jou verwachten als je verkozen wordt?

“Ik denk dat het een grote meerwaarde heeft dat iemand in het parlement ook de blik van Brabant inbrengt. In het bijzonder ga ik mij inzetten voor meer betaalbare woningen. Ook om mij heen hebben vooral jongeren en starters het lastig een huis te vinden. In Breda zet ik me al jaren in voor veel meer betaalbare woningen en leefbare wijken. Daar wil ik met veel passie in de Tweede Kamer mee door gaan.”