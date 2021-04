Bredase partijen zijn bang voor meer afvaldumpingen en problemen bij milieustraat door meivakantie

BREDA - CDA Breda, Breda Beslist en SP Breda maken zich grote zorgen over de afvalservice in de stad. Al langer spelen er problemen omtrent afvaldumpingen en lange rijen bij de milieustraat. Maar met de meivakantie in het vooruitzicht zijn de partijen bang dat deze problemen groter worden. “Wij maken ons grote zorgen over het verloop.”

Komend weekend begint de meivakantie in Breda. “Vrije tijd voor mensen om op te ruimen en te klussen, zeker met mooi weer. Beide activiteiten geven in potentie afval dat duurzaam gescheiden en verwerkt dient te worden. Gezien de problemen rond afvalservice aan de stad maken wij ons grote zorgen over het verloop”, aldus Gewendolyn Boom van CDA Breda.

De partijen constateren dat er nog geen oplossing is gekomen voor de afvaldumping bij Emmaus Kringloop. “Er doen zich problemen voor bij zowel de aanbieding van grofhuisvuil na telefonische afspraak, als bij de vuilcontainers.” Daarom stellen de partijen vanavond vragen aan het college.

Zo willen zij onder andere weten of het college zich ervan bewust is dat tijdens de komende vakantieperiode de afvalstromen uit de stad, door opruimen en klussen, een nog grotere omvang zullen aannemen. Ook zijn de partijen benieuwd welke maatregelen er bij de milieustraat getroffen zijn om tijdens de meivakantie de afvalstromen sneller te kunnen verwerken.

“Er wordt een beeld geschetst dat de bewoners het verkeerd doen en teveel zooi maken, maar mensen proberen daadwerkelijk hun afval te scheiden en gebruik te maken van prullenbakken. Helaas zijn er daar structureel te weinig van, waardoor ze overlopen. De alsmaar stijgende kosten komen door keuzes van het bestuur, maar komen voor rekening van onze inwoners.”