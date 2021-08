Bredase PvdA: ‘Gemeenteraad moet beter aangehaakt worden bij bouwinitiatieven in de stad’

BREDA - De PvdA wil dat de gemeenteraad beter aangehaakt wordt bij bouwinitiatieven in de stad. Volgens de partij wordt dit tot nu toe teveel overgelaten aan de initiatiefnemer, waardoor het bijsturen van de raad vaak het bouwplan vertraagt en daarom zelden gebeurt. Om duidelijkheid te krijgen stelt de partij vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De afgelopen periode werd de fractie van de Partij van de Arbeid, evenals diverse andere fracties, benaderd door inwoners over diverse voorgenomen bouwplannen in Bredase wijken, dorpen en buurten. Inwoners verwachten dat als er een bouwinitiatief in hun buurt plaatsvindt hierover een discussie in de raad heeft plaatsgevonden en dat de raadsleden op de hoogte zijn van de issues die spelen bij het betreffende initiatief. De partij constateert echter dat dit in de praktijk anders verloopt. Een bouwinitiatief wordt overgelaten aan de initiatiefnemer, die randvoorwaarden van de gemeente krijgt. De rol van de gemeenteraad blijft hierin beperkt tot het vaststellen van beleidskaders, het tussentijds horen wat de 100 dagen aanpak heeft opgeleverd en uiteindelijk het vaststellen van het benodigde bestemmingsplan dat een nieuw initiatief mogelijk maakt. Hierdoor heeft het bijsturen van de raad vaak grote consequenties die het bouwplan vertragen. Dit gebeurt daarom zelden.

De PvdA vindt dat die beter moet en vraagt het college daarom mee te denken over hoe de gemeenteraad beter aangehaakt kan worden bij initiatieven in de stad. Volgens de partij zijn er deze periode mooie stappen gezet met de gebiedsprofielen en de ontwikkeling van de 100 dagen aanpak, maar zij vragen zich af of er nog aanvullende mogelijkheden zijn om de raad te betrekken en wat hier de voor- en nadelen van zijn.

Motie

Op 24 juni is de motie ‘Samen op weg naar gelijkwaardige gesprekken met duidelijke kaders voor participatie’ aangenomen door de raad. “Deze motie vraagt naar een verdere aanscherping en uitwerking van de participatieleidraad met onder andere als uitgangspunt heldere spelregels voor de gemeenteraad”, aldus de PvdA. Daarom vraagt de partij het college wat zij er van vinden om de gemeenteraad actief op de hoogte te stellen over het feit dat een initiatiefnemer een participatietraject start over een bouwinitiatief. “Op deze wijze weten de raadsleden dat een initiatiefnemer en onze inwoners met elkaar in gesprek zijn. Dat helpt raadsleden om ook alvast een beeld te vormen van de ontwikkeling.”

Zoetermeer

Voor de totstandkoming van een bestemmingsplan wordt een hele procedure doorlopen. De eerste formele stap hierin is het toezenden van een concept ontwerpbestemmingsplan naar overlegpartners, zoals de provincie, omgevingsdienst en waterschap. Deze partijen krijgen dan zes weken de tijd om te reageren op het initiatief. Daarna en na het verwerken van mogelijke reacties gaat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In Zoetermeer wordt deze periode van vooroverleg gebruikt om de raad te informeren. “Net als de overlegpartners krijgen de verschillende fracties een briefje met link naar het concept ontwerpbestemmingsplan en worden ze in de gelegenheid gesteld om bedenkingen mee te geven”, legt de fractie uit. “Het blijkt dat dit zeker een moment oplevert om nog vrij gemakkelijk bij te sturen, zonder dat een initiatief vertraging oploopt, de reacties uit de politiek lopen immers mee met de reacties van de overlegpartners.”

De PvdA wil daarom weten van het college of zij in beeld hebben hoe andere raden op een meer vroegtijdig moment betrokken worden bij het proces en wat de Bredase raad hiervan kan leren. Zij zijn benieuwd wat de burgemeester en wethouders vinden van de manier waarop het in Zoetermeer gaat. Ook gaat volgend jaar een nieuwe omgevingswet in, wat betekent dat er veel gaat veranderen in processen. Daarom wil de fractie weten de motie ‘vroegtijdig meedenken bij ruimtelijk initiatieven’ en de gestelde vragen vertaald worden naar het nieuwe systeem.