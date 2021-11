Peter Jong (70) is de nieuwe lijsttrekker van 50Plus Breda

BREDA - De 50Plus Breda ‘verjongt’. De 70-jarige Peter Jong is verkozen tot lijststekker. Hij is daarmee de opvolger van Joep Taks (77).

Jong is in 2013 lid geworden van 50Plus en momenteel burgerraadslid. “Ik wilde laten zien dat we als ouderen nog steeds mee doen in de maatschappij, waar het veelal gaat om jongeren. Ondanks dat alle partijen de ouderen noemen in het verkiezingsprogramma, wordt er nog maar weinig tot daden gekomen”, stelt Jong.

Toch is 50Plus er deze gemeenteraadsverkiezingen zeker niet enkel voor de ouderen, stelt Jong. “50Plus is ook de partij voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Met onze levenservaring moeten we er voor zorgen dat niet steeds opnieuw historische fouten gemaakt gaan worden! Bijvoorbeeld 25000 woning binnen de stadsgrenzen van Breda, zodat mensen kort op elkaar en in hoogbouw komen te wonen. De woningbouw na de oorlog heeft laten zien dat dit kwetsbare probleemwijken oplevert. 50Plus wil zich in gaan zetten voor woningen waar behoeft aan is in een groene ruime omgeving.” De partij wil hoogbouw zoveel mogelijk vermijden.