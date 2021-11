Voorzitter Rekenkamer Breda legt functie per direct neer

BREDA - De voorzitter van de Rekenkamer, Hans Verdellen, heeft zijn functie per direct neergelegd. De ‘druppel die de emmer deed overlopen’ was een conflict over 21.000 euro.

Hans Verdellen heeft zijn functie als voorzitter van de Rekenkamer neergelegd. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en bestuur onderzoekt.

De aanleiding voor zijn ontslag is een conflict rondom de pensionering van de secretaris-onderzoeker. Om de opvolging rond te krijgen, wilde de rekenkamer financiering krijgen voor vijf maanden inwerktijd. Dat zou gaan om 21.000 euro. Maar daar ging de coalitie in de gemeenteraad niet mee akkoord. Er werd slechts één maand vergoeding goedgekeurd. “Er is voor mij een grens gepasseerd.”

Verdellen verwijt de gemeenteraad dat er wordt gesteld dat de Rekenkamer geen overleg heeft gevoerd over de gevraagde middelen. “Wij hebben twee keer de raad uitgenodigd om hierover in contact te komen.”

Voor Verdellen is de situatie rondom de financiële middelen de druppel die de emmer doet overlopen. “Sinds mijn aantreden heb ik ervaren dat het lastig is om als instrument van de Bredase raad goed te kunnen functioneren. Ik heb op diverse momenten ‘bewogen’ met als doel dit te verbeteren, via fractiebezoeken, deelname aan de Auditcommissie, het afstemmen van werkzaamheden in het fractievoorzittersoverleg tot aan het opgeven van een wettelijk recht van de Rekenkamer voor het indienen van raadsvoorstellen bij rapporten van de Rekenkamer aan toe. Niets van dit alles heeft geleid tot een betere ontvangst voor het instituut Rekenkamer. Mijn opstappen is dan ook geen emotionele reactie op een onwelgevallig verlopen debat, maar een sluitstuk van een proces.”

De Bredase Rekenkamer bestaat sinds 2005 en brengt gemiddeld drie rapporten per jaar uit. In 2013 heeft de Rekenkamer Breda de Goudvink (prijs voor beste rekenkamerrapport in Nederland) gewonnen met een rapport over het Bredase grondbeleid. In 2016 is de Rekenkamer opnieuw genomineerd voor deze prijs en 2de geworden met een rapport over Verbonden partijen.