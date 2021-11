VVD Breda presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

BREDA - VVD heeft de kandidatenlijst gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. Boaz Adank voert de lijst aan, gevolgd door Daan Quaars. Op nummer drie staat Marieke Peereboom-Hoeben.

Deze zaterdag stelden de twintig liberalen van de VVD Breda zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. Op dit moment bezet de VVD elf van de 39 zetels in de Bredase gemeenteraad. Boaz Adank, de lijsttrekker van VVD Breda is onder de indruk van de individuele kwaliteiten van de kandidaten. “Deze kandidatenlijst samen met het programma vormen een goede basis om de problemen aan te pakken en de stad en haar dorpenmooi en leefbaar te houden. Alle leeftijden en achtergronden zijn goed vertegenwoordigd en we zitten met deze kandidaten in de haarvaten van alle wijken en dorpen. Dit team geeft heel veel vertrouwen om de verkiezingen in te gaan”.

Kandidatenlijst

1. Boaz Adank, 2.Daan Quaars, 3.Marieke Peereboom-Hoeben, 4.Eddie Förster, 5.Mariken Voermans-Oostvogels, 6.Martijn Meeuwissen, 7.Arnoud van Vliet, 8. Rick Zagers, 9.Sven Planken, 10.Catharina Hoevenaars, 11.Kees Braspenning, 12.Isha Henry-Hament, 13.Bart Boel, 14.Gide Jaegers, 15.John Michielsen, 16.Maurits Grimberg, 17.Tanja Gommers, 18.Jason Koevoet, 19.Peter Schunck, 20.Ton Overeem.