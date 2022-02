‘Illegaal geparkeerde auto’s zorgen voor levensgevaarlijke situatie op Heerbaan’

BREDA - Wie over de Heerbaan rijdt, ziet met enige regelmaat busjes en auto’s geparkeerd staan op de weg. En dat terwijl er aan de Heerbaan ter hoogte van hockeyvereniging Push een parkeerverbod geldt. Het illegaal parkeren zorgt voor levensgevaarlijke situaties, stelt Peter Vissers namens BredaBeslist. De partij pleit voor meer handhaving.

Wie zijn auto op de Heerbaan parkeert, mag dat op het deel ter hoogte van Push enkel ‘s avonds tussen 18.00 uur en 08.00 uur doen. Overdag geldt er namelijk een parkeerverbod op de straat. Maar dat verbod wordt niet goed nageleefd, stelt Breda Beslist. En dat zorgt voor zeer gevaarlijke situaties.

De partij heeft vragen gesteld aan het college over de parkeersituatie aan de Heerbaan. De aanleiding daarvoor was een ongeval vorige week. Toen klapte er een bestuurder op een geparkeerde bus. De partij wil van het college weten hoe zij het probleem met de illegaal geparkeerde auto’s aan gaat pakken. Zo wil Breda Beslist weten of wordt gehandhaafd op het verbod.

Ook vraagt de partij zich af waarom het parkeerverbod enkel overdag geldt. “ Immers wanneer donker, is het nóg gevaarlijker een onverlicht stilstaand voertuig tegen te komen.” De partij wil daarom ook van het college weten hoe zij tegenover een totaal stopverbod staan.