Geschrokken reacties op vondst van 350 kilo cocaïne en 19 vuurwapens bij Shisha Lounge

BREDA - Een drugsvondst van 350 kilo cocaïne en de vondst van 19 vuurwapens in een shisha lounge. Het klinkt als het verhaal uit een serie op Videoland, maar het is de realiteit in Breda. VVD en Pvda reageren geschokt op de situatie rondom de Shisha lounge aan de Dijklaan, en stellen vragen aan het college over het toezicht op shisha lounges.

Burgemeester Depla heeft zondag de Shisha lounge aan de Dijklaan gesloten. In een busje dat gecontroleerd werd nadat deze vanaf de Dijklaan vertrok, werd ruim 350 kilo cocaïne aangetroffen. Na die vondst controleerden agenten ook de Shisha Lounge zelf. Daar werd 19 vuurwapens gevonden.

VVD en PvdA reageren geschokt op het nieuws rondom de shisha lounge. “Dit zijn scenario’s die normaal op Videoland te zien zijn, niet tussen de Bredase woningen”, stellen zij. De partijen zijn verbaasd dat dit kon gebeuren, aangezien de shisha lounges in Breda onder verscherpt toezicht staan. De partijen willen weten of de situatie aan de Dijklaan reden is voor het college om controles op shisha lounges te intensiveren. Ook willen de partijen weten of de burgemeester ervoor kan zorgen dat de betreffende shisha lounge de deuren nooit meer opent.