Lijst Pim Fortuyn wil de Bredase gemeenteraad in: ‘Een fatsoenlijk, rechts geluid’

BREDA - De LPF wil komende gemeenteraadsverkiezingen een plek bemachtigen in de raad. De lijsttrekker is Iwan Dienjes. Carlo van Remortel en Jaco Verstappen maken de lijst compleet.

“Met trots presenteren wij u onze kandidatenlijst waarmee wij bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen het verschil willen maken in Breda. Onze lijst bestaat uit een prachtige mix van 24 gedreven mensen met elk hun eigen expertise, ervaring en achtergrond met één gemeenschappelijk doel: een beter Breda, waar de Bredanaar weer op 1 komt te staan”, laat LPF in een persbericht weten. “Lijst Pim Fortuyn wil zich inzetten voor een beter Breda, waar de Bredanaar weer op 1 komt. Een fatsoenlijk, rechts geluid met het gedachtegoed van Pim Fortuyn als basis, dicht bij de mensen, daadkrachtig en rechtvaardig.”

Na lijsttrekker Iwan Dienjes is Carlo van Remortel op de lijst terug te vinden. Carlo heeft in 2018 het fundament gelegd van Lijst Pim Fortuyn Breda en sindsdien de partij opgebouwd. Op plek drie staat Jaco Verstappen. De nummer 4 op de lijst is John Stubenitsky, tevens voorzitter van Lijst Pim Fortuyn Breda. Op plek vijf staat Ronnie Foesenek. Hij is bij veel Bredanaars bekend vanwege zijn jarenlange voorzitterschap van het Sinterklaascomité in Breda.

De op de laatste plaats op de lijst staat Peter Langendam. Langendam was boezemvriend van Pim Fortuyn en destijds medeoprichter van de partij. Nu is hij dus dé lijstduwer namens LPF Breda.