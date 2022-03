Vijf vragen aan de VVD: ‘Bij ons staat de Bredanaar centraal’

BREDA - Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag Breda weer naar de stembus. Tijdens deze verkiezingen kiezen inwoners van de gemeente Breda de volksvertegenwoordigers die de komende vier jaar de gemeenteraad van Breda zullen vormen. En de keuze is dit jaar groot. Er doen maar liefst 15 partijen mee aan de verkiezingen in Breda. Wij stelden de partijen vijf vragen over wie ze zijn, en wat ze voor Breda willen doen de komende vier jaar. Op lijst 1 staat de VVD.

Even voorstellen: Welke partij zijn jullie en wie is de lijsttrekker?

Wij zijn de Bredase VVD, de grootste lokale partij van Breda en onze dorpen. Als aanvoerder hebben wij Boaz Adank, 40 jaar oud en woonachtig met zijn gezin in Ulvenhout. Boaz is momenteel wethouder van Breda.

Vertel in drie zinnen waar jullie voor staan.

Als grootste lokale partij van Breda staan wij voor een stad waar iedereen een betaalbare woning moet kunnen vinden. Waar weals overheid klaar staan voor bewoners en ondernemers, zorgen voor veilige straten en de lasten van Bredanaars zo laag als mogelijk houden. Een overheid die niet alleen oog heeft voor de stad maar ook voor onze dorpen en wijken.



Wat zijn de rode draden uit het verkiezingsprogramma? En noem één ding dat jullie zeker voor Breda willen doen.

Bij ons staat de Bredanaar centraal. De hardwerkende Bredanaar moet niet lastiggevallen worden met hoge belastingen zodat de overheid dingen kan doen waar niemand op zit te wachten. De gemeentemoet zorgen dat de omgeving schoon, heel en veilig is. Dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen, dat er genoeg sportvoorzieningen zijn en dat we mobiliteitsproblemen oplossen. Maar ook dat het afhalen van grofvuil weer veilig wordt. Weg met die 25 euro!



Wat is jullie een doorn in het oog in Breda?

Wat ons enorm stoort zijn de verhalen van mensen die graag in hun eigen wijk of dorp willen blijven wonen maar dat niet meer kunnen omdat er geen betaalbare woningen beschikbaar zijn.



Wat is de VVD in drie woorden?

Betrokken, Ondernemend en Lokaal

