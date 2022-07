VVD: ‘Stop met actief weghalen van foutgeparkeerde fietsen op Ginnekenmarkt’

BREDA - Wie zijn fiets verkeerd parkeert bij de Ginnekenmarkt, heeft grote kans dat deze er niet meer staat wanneer hij terugkomt. Er wordt namelijk actief gehandhaafd. Maar dat moet stoppen, vindt de VVD. Pas als er een goed alternatief is, moeten foutgeparkeerde fietsen worden weggehaald, stelt de partij.

De Ginnekenmarkt heeft een grote aantrekkingskracht. Gezien de ligging vlak bij het Markdal en vele fietsroutes en fietsknooppunten gebruiken veel bezoekers de fiets om naar de Ginnekenmarkt te komen. Echter is er op de Ginnekenmarkt en in de directe omgeving een groot gebrek aan fietsparkeerplaatsen. Daarom wordt er gewerkt aan een plan om meer fietsnietjes te plaatsen. En op de lange termijn zal er bij de herinrichting van het Schoolakkerplein ook gekeken worden naar de mogelijkheid om veel fietsparkeerplaatsen toe te voegen.

Tot die tijd, is het aantal fietsparkeerplekken beperkt. Maar er wordt wél zeer actief gehandhaafd, stelt de VVD. “Drie keer per week komt handhaving langs en worden alle fietsen die langer dan 30 minuten verkeerd geparkeerd staan verwijderd. Nu zijn wij zeker voorstander van handhaving op de regels rondom het parkeren van fietsen, echter zijn wij van mening dat handhaving pas plaats kan vinden als er een goed alternatief geboden wordt waar de fietsen volgens de regels geparkeerd kunnen worden.”

De partij wil van het college weten welke oplossing zij zien voor het tekort aan fietsparkeerplaatsen op de Ginnekenmarkt. Ook wil de partij weten of het college het ermee eens is dat het niet reëel is om streng te handhaven op foutief geparkeerde fietsen als er geen alternatief geboden wordt waar fietsen volgens de regels geparkeerd kunnen worden. Als het aan de VVD ligt, wordt de handhaving op foutief geparkeerde fietsen in de omgeving vna de Ginnekenmarkt opgeschort tot er een goede alternatieve parkeerplek is.