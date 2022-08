Peter Bakker is wethouder klimaat: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we het tij kunnen keren’

BREDA - Sinds de installatie van het college heeft Breda drie nieuwe wethouders. Eén van hen is de 58-jarige Peter Bakker. Hij begon in de politiek als afdelingsvoorzitter van GroenLinks, en deed 14 jaar raadswerk voor de gemeente Breda. “Het is fantastisch om nu als wethouder aan de slag te gaan voor onze stad.”



Peter Bakker komt oorspronkelijk uit Alphen aan den Rijn, maar om zich thuis te voelen moet hij in Noord-Brabant zijn. Zo woonde hij tijdens zijn studie in Tilburg, en verhuisde hij in 2001 met zijn vrouw en twee dochters naar Breda. Hij woont in het Ginneken, en is inmiddels opa van één kleinzoon van 6 jaar. Als wethouder is hij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles energietransitie, duurzaamheid, openbaar vervoer en afval en riool.



Jouw politieke betrokkenheid begon in het bestuur van GroenLinks. Waarom koos je daarvoor?

Ik ben altijd lid geweest van GroenLinks. Dat is de partij die bij mij past. De problemen rondom het milieu en de natuur houden mij bezig. En ik maak me zorgen over de verschillen in onze samenleving. Maar politiek actief was ik lange tijd niet. Dat veranderde in 2004. Toen waren er problemen binnen de afdeling van GroenLinks in Breda. Ik heb toen een bestuursrol genomen en heb eraan bijdragen om de rust in de afdeling terug te brengen. En dat is goed gelukt, als je ziet waar onze partij nu staat.





Ambieerde je het altijd om wethouder te worden?

Nou, ik ben niet geboren met het idee om wethouder te worden nee. Maar in 2008 ben ik betrokken geraakt bij de dagelijkse politiek, en ik ben langer actief geweest in de raad dan vele anderen. Ik vind het leuk en belangrijk om concreet met onderwerpen bezig te zijn die onze stad raken. Als wethouder heb ik een mooie kans om aan de slag te gaan voor onze stad en doelen te bereiken. De eerste weken waren wel wennen, want de hoeveelheid is best heftig. Maar ik krijg er veel energie van.





Eén van jouw portefeuilles is klimaat. Hoe pak je zo’n wereldwijd probleem aan op het niveau van de stad?

Door focus te hebben op de kleine dingen die we wel kunnen doen. Ik ben er echt van overtuigd dat als we allemaal een steentje bijdragen, we het tij nog kunnen keren. Er daar ligt precies de uitdaging. We kunnen wel een klimaatbegroting schrijven en een goede visie hebben, maar we moeten het ook dóen. Wat ik mooi vind, is dat mijn portefeuilles goed bij elkaar aansluiten. Zo lijkt de portefeuille afval en riool op het eerste oog misschien heel praktisch, maar afval heeft alles te maken met circulariteit en duurzaamheid. We creëren met zijn allen gewoon teveel afval. Dat kan en moet anders. Alles constant maar weggooien is slecht voor de financiën van de gemeente, maar vooral slecht voor de wereld. Natuurlijk moeten we als gemeente klantgericht zijn. Maar te vanzelfsprekend moeten we het constant weggooien van spullen ook niet maken.

Je werkte 25 jaar als onderzoeker Openbaar Vervoer. Wat wil je als wethouder binnen dat onderwerp betekenen?

We zitten als gemeente natuurlijk niet aan de knoppen, dat zitten het Rijk en de Provincie. Maar we kunnen als gemeente wel met goede ideeën komen en zorgen dat we het gesprek met elkaar aangaan. Want goede verbindingen zijn voor een stad als Breda ontzettend belangrijk.