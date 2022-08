LPF over kermis Ginneken die niet doorgaat: ‘Ambtelijk amateurisme’

BREDA - Locoburgemeester Arjen van Drunen maakte deze week bekend dat er geen vergunning wordt verleend aan de organisatie van de kermis in het Ginneken. Bij LPF Breda ergeren zij zich aan het handelen van het college, de partijleden denken hierbij ook aan de kermisexploitanten en horecabedrijven die inkomsten mislopen.

De fractie van LPF Breda is niet te spreken over het feit dat de kermis in Ginneken niet door gaat. Dit besluit nam Locoburgemeester Arjen van Drunen. Dit deed hij omdat de politie beoordeelde dat er onvoldoende maatregelen genomen waren om risico’s te beperken en de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen.

Nadat er vanuit het college een nieuwe aanvraag bij de politie werd ingediend kwamen zij tot dezelfde conclusie. Daarnaast bleek het aangetrokken beveiligingsbedrijf niet in het bezit van een vergunning waardoor het geen beveiligingswerkzaamheden zou kunnen uitvoeren.

Iwan Dienjes van LPF Breda vindt het onacceptabel dat het college in deze kwestie zo veel steken heeft laten vallen. Daarbij wijst het raadslid ook naar de gevolgen voor de aangesloten kermisexploitanten, de gevestigde horecabedrijven en vooral de gedupeerde bezoekers. ‘’Ambtelijk amateurisme’’, aldus Dienjes.

Consequenties

Bij LPF Breda zijn ze benieuwd hoe en voor wie deze gang van zaken consequenties gaat hebben. Zo wil Dienjes onder meer weten wie verantwoordelijk is en of deze persoon hierop aangesproken wordt. Ook vraagt het raadslid zich af of de kermisexploitanten die nu inkomsten gaan missen gecompenseerd worden. Ditzelfde wil hij weten voor de horeca op deze plek.

Daarnaast is de vraag vanuit de LPF of er voor inwoners dit jaar nog een alternatief wordt geboden voor de kermis.