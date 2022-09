Daan de Neef vertrekt uit de Tweede Kamer: ‘De VVD is niet meer mijn partij’

BREDA - VVD-Kamerlid Daan de Neef vertrekt uit de Tweede Kamer. Dat heeft hij woensdagavond bekend gemaakt. In een verklaring laat hij weten dat de VVD-inzet wat betreft de opvangcrisis voor hem de druppel was. “De VVD is simpelweg niet meer mijn partij”, laat de Bredanaar weten.

“Om maar meteen met de deur is huis te vallen: Ik stop ermee.” Dat is hoe de verklaring van Daan de Neef start. In het bericht dat hij woensdagavond deelde op sociale media legt hij de reden van zijn vertrek uit. Hij geeft aan grote moeite te hebben met onderwerpen zoals de bio-industrie en dierenwelzijn, maar de VVD-inzet wat betreft de opvangcrisis was voor hem de druppel. “Ik had gerekend op medemenselijk na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en waarin Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie. Maar die compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek. Ik kan en wil dit niet verdedigen.”

Daan de Neef zegt na 18 jaar zijn lidmaatschap van de VVD op. Dinsdag 6 september zal hij zijn zetel opgeven.

Over De Neef

De Neef was sinds 2003 actief voor de VVD, en was onder andere woordvoerder van de Tweede Kamer-fractie. Hij was van 2018 tot 2021 raadslid in de gemeenteraad van Breda. Op 31 maart werd hij beëdigd als lid van de Tweede Kamer.

Daan de Neef verhuisde vanwege zijn zetel in de Tweede Kamer naar Den Haag. De Neef heeft een relatie met Leonie Gerritsen. Zij is in Den Haag raadslid voor Partij voor de Dieren.